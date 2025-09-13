Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Vergonha
Opinião

A incompetência está vencendo as boas notícias do Grêmio

Nem com casa lotada e reforços de quilate o time de Mano Menezes consegue sair da mesmice e marcar sequer um gol contra Sport, Ceará e Mirassol

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS