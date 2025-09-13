A incompetência está vencendo as boas notícias do Grêmio

Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Mirassol neste sábado (13). Jefferson Botega / Agencia RBS

Mais uma derrota na Arena e com ótimo público. A frustração, desta vez, foi contra o Mirassol, que fez 1 a 0 no pobre time do Grêmio. O resultado aumenta a pressão sobre o trabalho do técnico Mano Menezes, e expõe o incompetente movimento do clube na construção de um grupo de jogadores abaixo da crítica.

De positivo para o Tricolor, na triste tarde do Humaitá, as atuações de Arthur, que deu qualidade ao meio de campo, e Noriega, que voltou a se destacar como zagueiro.

O tempo está acabando. A cada derrota o Grêmio fica para trás e a recuperação no Campeonato Brasileiro precisa começar. A semana de Gre-Nal deve entregar dificuldade para o trabalho e a falta de gols está cada dia mais clara no time tricolor.

Se não mudar essa lógica e criar soluções ofensivas, o time de Mano vai lutar até a última para não cair. Nos últimos três jogos na Arena, contra Sport, Ceará e Mirassol, o Grêmio não fez gol e conseguiu apenas um ponto.

Últimas esperanças

Um resultado medíocre de uma equipe que não consegue se encontrar e que caminha para um espaço muito perigoso. Carlos Vinicius e Willian são as últimas esperanças do time.

Leia Mais Grêmio 0x1 Mirassol: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O clássico do próximo domingo (21), no Beira-Rio, será o divisor de águas para o Grêmio. Um time novo, com muitos jogadores se conhecendo e com as dificuldades naturais de buscar se entrosar em meio a competição, jogará pela sequência do trabalho de Mano Menezes.

Uma derrota vai inviabilizar a comissão técnica e a diretoria, verdadeira responsável por todo esse fracasso, terá que buscar um novo treinador para justificar os seus problemas. A incompetência não quer deixar o Grêmio.