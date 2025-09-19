Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Clássico
Notícia

A escalação do Grêmio para o Gre-Nal 448 

Jogo ocorre no domingo, às 17h30min, no Estádio Beira-Rio, com transmissão da RBS TV

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS