A escalação do Grêmio para o Gre-Nal 448 

Mano Menezes, diante disso, deve colocar uma equipe que irá pressionar e tentar o protagonismo no jogo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O clássico do próximo domingo (21) tem um caráter decisivo para o Grêmio. Vencer o Inter representa a tão pedida paz no trabalho do técnico Mano Menezes. A escalação, por isso, deverá ter essa ambição. Pensar desde o início na vitória é a grande discussão no tricolor.

Muitas vezes uma equipe de futebol cuida como vai ser defender para depois entender como pode vencer o jogo. Foi assim no empate com o Flamengo e também na vitória contra o Atlético-MG, em dois jogos difíceis fora de casa.

Nos últimos jogos na Arena, precisando vencer, o Grêmio não conseguiu se ajustar e isso também está sendo discutido na estratégia para o Gre-Nal de domingo.

Os retornos de Marcos Rocha e de Carlos Vinícius, a estreia de Willian e a confirmação de Arthur e Cuéllar aumentam a confiança em um time competitivo, e a escalação começa na força dos cascudos do grupo. O técnico Mano Menezes, diante disso, deve colocar uma equipe que irá pressionar e tentar o protagonismo no jogo.

Provável escalação do Grêmio

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Alysson) e Willian; Kike Olivera e Carlos Vinícius devem começar o jogo e tentar a recuperação.