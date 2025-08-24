Uma nova joia do Grêmio ganha força no mercado mundial

Sua posição preferencial é o lado esquerdo do ataque. Grêmio / Divulgação

A capacidade de produzir craques parece não ter fim no Grêmio. Um novo jovem, atacante de lado, e já presente na Seleção Brasileira sub-17, chama a atenção no mercado e, mais uma vez, tem o tricolor como referência. O nome dele é Benjamin, e ele nasceu em 2009.

O novo modelo de craque produzido pelo Grêmio tem na habilidade e na tomada rápida de decisão as suas principais características. Sua posição preferencial é o lado esquerdo do ataque, espaço que consagrou Cebolinha, Pepê e Pedro Rocha.

A nova geração que começa a surgir tem expoentes como Gabriel Mec e Luiz Eduardo, mas Benjamin trás a evolução do último como um trunfo para brilhar no futuro. Mesmo ainda sem maturar para brilhar entre os profissional, o jovem atacante começa a gerar curiosidade no alto mercado do futebol. E o Grêmio sabe que a presença na seleção sempre impulsiona isso.