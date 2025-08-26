Um silêncio revelador no ambiente do Grêmio

A chegada de Arthur é vista como um nome de peso e qualidade para o meio-campo. Duda Fortes / Agencia RBS

Todos sabiam que seria necessário fazer muitas mudanças no grupo de jogadores. O fracasso do trabalho até aqui indicava esta necessidade. E, de fato, muito se modificou. A chegada de um homem de área, um zagueiro experiente e um lateral direito vencedor e veterano deram o tom do diagnóstico encontrado por quem dirige o Grêmio.

Esses reforços já conseguiram melhorar a defesa, mas será preciso algo mais drástico. A tranquilidade dependerá de um jogador diferente e os bastidores do clube, em silêncio, trabalham forte para agregar rapidamente este nome.

A chegada de Arthur é vista como um nome de peso e qualidade para o meio-campo, mas o atacante é a grande ambição e a procura segue incessante. Desde a chegada de Felipão, um jogador que possa resolver uma partida é o principal objetivo de todos. Não se ganha de uma hora para outra uma partida sem um craque, e os movimentos são muitos neste aspecto.

A super exposição do caso Roger Guedes acabou prejudicando alguns movimentos e um passo atrás foi dado. Agora é hora de ser certeiro e todos precisam pensar no bem do Grêmio, sem melindres ou vaidades. O bem do Tricolor vai prevalecer e, com ajuda externa ou não, o time de Mano Menezes vai receber um nome capaz de resolver os jogos difíceis que o Grêmio irá enfrentar.

Às vezes, no futebol, nada fala mais do que o silêncio e os dirigentes agem de forma correta ao tratar com todo o cuidado esse assunto. Um novo reforço vai aparecer a qualquer momento, surpreendendo a todos, e as coisas, talvez, fiquem mais claras para o time a partir daí. O Grêmio precisa muito de algo diferente.