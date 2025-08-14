Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Opinião

Parabéns, colorados, pela classificação sobre o Flamengo

Neste domingo, o Inter enfrenta o time carioca pelo Brasileirão, no Beira-Rio, antes da segunda partida das oitavas da Libertadores

