Parabéns, colorados, pela classificação sobre o Flamengo

Flamengo e Inter se enfrentaram na noite de quarta-feira (13), no Maracanã. Mauro PIMENTEL / AFP

A "vitória" do Inter por 0 a 1, na noite de quarta-feira (13), no Maracanã, encheu o clube do Menino Deus de confiança. Pelo que se escuta, o resultado transformou o jogo da volta em um mero protocolo. O Inter está, de fato, garantido na quartas de final da Copa Libertadores da América.

O jogo no Rio de Janeiro foi complicado no primeiro tempo, mas, quando o Inter quis jogar, a superioridade se fez presente. Além disso, a parte física parece também fazer diferença para o time gaúcho. O cansaço do Flamengo foi amplamente divulgado por aqui e é considerado definitivo em favor do Inter.

A classificação colorada, por tudo, é uma análise corrente pelos pagos gaudérios. A força do Beira-Rio será um componente impossível de o Flamengo transpor. Todos os componentes de um jogo de futebol, portanto, indicam a classificação do Inter na próxima semana. Técnica, tática, estratégia e física são os pontos que movem a diferença entre equipes.

Por tudo, amigos gremistas, por favor, enviem essas palavras para os seus amigos cariocas. Não permitam que eles gastem dinheiro vindo a Porto Alegre. Estará frio e não tem motivo algum de estar na festa marcada no Palácio dos Enfeites.