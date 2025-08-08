Os verdadeiros culpados pelo atual momento do Grêmio

Villasanti, um dos mais mais experientes do grupo, tem deixado a desejar com suas atuações. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

No futebol, o primeiro grande culpado por qualquer fracasso é o treinador. No atual momento do Grêmio, por isso, Mano Menezes é o primeiro citado quando se relata qualquer dificuldade dentro do campo. Essa análise, no entanto, é muito superficial e, no caso do Tricolor, não é verdadeira na sua dimensão definitiva.

É fato que o time joga pouco, que os resultados estão abaixo do esperado e que algumas opções do treinador não estão corretas, mas os jogadores precisam ser responsabilizados também. Em tese, os protagonistas deste grupo são os experientes Braithwaite e Villasanti, e as suas performances não correspondem as suas lideranças.

No nosso ambiente, temos uma tendência natural de absolver os jogadores, transformando-os, sempre, em vítimas de um sistema maior e fracassado. Jamais admitimos que os problemas possam existir partindo da falta de qualidade dos próprios atletas. Villasanti, por exemplo, chegou em 2021, mas ninguém ousa contestá-lo. Já Braithwaite recebe "salário de Suárez", mas não consegue fazer a diferença em favor do time do Grêmio. Os atletas são intocáveis. Os fracassos, entendemos, são sempre coletivos e culpa, por óbvio, estão em quem comanda. Essa afirmação, de uma vez por todas, precisa ser encerrada.

Sem time definido

Outro ponto fundamental sobre culpa está na incapacidade do departamento de futebol. Os erros apresentados, e escancarados, afundam o resultado final do trabalho. Jogadores fora de forma, lesões em série e falta de opções para algumas posições são erros claros de executivos que já deveriam estar longe do clube. O Tricolor gastou fortunas é contratou quase 50 jogadores e, mesmo assim, não tem um time formado.

O Grêmio, por tudo, se quiser sair dessa situação com algum aprendizado, precisa verificar todos os pontos. Indicar apenas Mano Menezes como culpado é jogar a sujeira para baixo do tapete. Um trabalho tão ruim tem a responsabilidade de todos e o Grêmio precisa fazer uma limpa assim que tudo isso acabar. Só dessa maneira as coisas vão melhorar.