Os R$ 200 milhões que viraram poeira no Grêmio

Grêmio recebeu cerca de R$ 74 milhões pela venda de Gustavo Nunes, no ano passado. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma matéria de GZH tratando da alegria do ambiente do Grêmio, em razão do valor arrecadado com vendas de apenas uma categoria, precisa ser analisada por muitos pontos. E alguns deles preocupam muito.

A geração nascida em 2005 era considerada uma pérola do clube. A saída de muitos destes jogadores renderam os tais R$ 200 milhões tão comemorados no Tricolor.

O grande objetivo

O Grêmio, na sua essência, é um clube de futebol que visa sempre o resultado esportivo. A formação de jogadores teve sempre a solene função de servir ao grupo principal que buscava ser mais competitivo.

Foram anos e mais anos de atletas que ganharam espaço e deram alegria para o torcedor dentro do gramado. Em todos os grandes títulos do Grêmio, os jovens criados em casa tiveram forte destaque.

O mercado atual

A inflação do futebol ao longo dos anos e a necessidade de se buscar novas receitas obrigaram os clubes a colocar a venda de jogadores como uma obrigação do seu orçamento. Aos poucos e de forma consistente, o resultado financeiro passou a ser mais importante que o esportivo nas categorias de base.

Essa afirmação é tão verdadeira que ela tatuou, também, a cabeça dos próprios torcedores. Isso ficou muito claro na "comemoração" gremista, que pouco viu Gustavinho, Kauan Kelvin, Caíque, Nathan Fernandes e Zé Guilherme, mas entendeu a suplementação no caixa como algo acima da realidade e que merecia aplausos.

E a crítica começa exatamente nos festejos. Os R$ 200 milhões serviram apenas para manter uma estrutura pesada, cara e de péssimo resultado. Um clube que parece ter perdido a identidade e que troca possíveis apostas, algumas com pouquíssimos riscos, por fracassos escancarados.

Base é o DNA tricolor

O Grêmio precisa acordar e mudar essa história. A utilização da base precisa visar o resultado esportivo. A venda destes jogadores precisa ganhar um espaço com conotação extraordinária nas nossa receitas.

Trabalhar para vender (e pagar contratações erradas) não pode ser o objetivo. Se quisermos espaço de protagonismo no cenário nacional, precisamos reencontrar o passado e voltar a acreditar no que mais sabemos fazer. Futebol com identidade, com juventude e com a garra de quem luta pela própria casa.

Só faz isso quem se sente dono deste espaço. E os formados na base sabem que são o coração do Grêmio.