Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Objetivos urgentes
Opinião

Os conselheiros têm a chance de salvar o Grêmio

É preciso acelerar o processo de transição no Tricolor, pois o presente do clube já entendeu que não fará parte do futuro

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS