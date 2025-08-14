Os conselheiros têm a chance de salvar o Grêmio

A expectativa do torcedor gremista é pelas novas eleições. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio vive um grande dilema. Todos, interna ou externamente, já entenderam o fracasso da atual gestão a frente do clube. Poucos, por isso, acreditam no aproveitamento de muitas pessoas que hoje fazem parte de postos importantes. Ou seja, o presente do Grêmio já entendeu que não fará parte do futuro do clube, e esse é um componente terrível para um trabalho que precisa se remotivar e buscar objetivos urgentes e gigantes.

Essa situação, no entanto, pode ser resolvida pelos próprios conselheiros do Grêmio. As comissões do Conselho Deliberativo que tratam das eleições do clube têm uma oportunidade única de mudar esse ambiente. E, para isso, basta apenas que acelerem o processo eleitoral. Todos entendem que Marcelo Marques será o presidente no próximo ano, mas a atual direção ainda não abriu as portas para isso, e nem poderia. O Grêmio precisa, com urgência, desta integração.

A eleição, por isso, colocará institucionalmente a nova gestão dentro de um processo de transição natural, o que, por óbvio, motivará o trabalho de todo o contexto do Grêmio. As eleições para as cadeiras do Conselho Deliberativo podem ser feitas no início de setembro e, definido isso, bastaria apenas uma reunião para dar início ao projeto de futuro do Grêmio. Sempre considerando que essa seja a vontade dos conselheiros, que têm a responsabilidade de definir o caminho do clube.

O Grêmio não pode mais perder tempo. A segunda queda para a série B em um intervalo de cinco anos seria trágico e determinaria, inclusive, um risco de diminuição do clube. Por isso, é preciso agir e os conselheiros têm uma grande oportunidade de colocar o Grêmio acima de qualquer relação política e acelerar a retomada. Só um novo ambiente poderá nos salvar e nao precisa saber muito sobre futebol para entender isso.