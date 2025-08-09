O que mudou no Grêmio nestes 10 anos do Gre-Nal do 5 a 0 

Artilheiro do jogo, Luan seria importantíssimo para as conquistas que viriam nos anos seguintes. Lauro Alves / Agencia RBS

Uma Arena lotada viu um show de Luan nos 5 a 0 do Grêmio, comandado por Roger Machado, contra um Inter que ainda não havia entendido a sua decadência. No dia 9 de agosto de 2015, o Tricolor começava a mostrar o potencial que se transformaria em conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Naquele dia, todos viram que o trabalho comandado pelo executivo Rui Costa iria dar muitos frutos ao clube.

Ao longo dos anos, no entanto, esse trabalho sucumbiu, e o Grêmio perdeu o seu próprio rumo. Depois da conquista da Libertadores em 2017, tudo mudou. O excesso de dinheiro fez a diretoria torrar as vendas dos talentos que seguiam brotando do trabalho plantado nas categorias de base.

Jogadores sem nenhuma ambição tomaram conta do ambiente e as derrotas começaram a aparecer. Quatro anos depois, o Grêmio reencontrou a segunda divisão, confirmando a máxima de que é muito mais fácil destruir do que construir um trabalho.

De 2022 para cá, o Grêmio busca reviver alguma glória, mas não sabe muito bem porque chegou ao topo da América. Seu conceito perdeu o sentido e a busca por algo novo parece ser a única solução. A tarde daquele 9 de agosto, no entanto, segue sendo das páginas mais lindas do torcedor gremista na sua Arena.

Em dias como esse, a reflexão é pura obrigação e a força do Grêmio depende deste ensinamento. A razão do clube nasce exatamente da busca por seus melhores momentos e no dia 9 de agosto de 2015 a Arena respirou uma de suas maiores alegrias.

Recuperar um trabalho sólido, de apoio aos jovens e a busca de jogadores que tenham fome de conquistas é o caminho do Grêmio e aquele dia mágico completa 10 anos com esta mensagem.