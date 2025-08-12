O prazo final do Grêmio para ter Roger Guedes

Roger Guedes está na mira do Grêmio. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio cansou de esperar. Diante disso, a equipe que esta tentando viabilizar a contratação do atacante Roger Guedes deu um prazo final para definir a situação. E faz bem. Os problemas do Tricolor são prementes e é preciso entender isso.

O caso Roger Guedes é uma ação para ajudar o clube, e Antônio Dutra Junior e Marcelo Marques colocaram a quinta-feira (14) como prazo final para concretização, ou não, do negócio. A ideia é dar, rapidamente, uma opção para o time do Grêmio sair da situação em que se meteu. E, como a situação não se define, o momento indica encerrar para buscar um plano B.

Sempre bom lembrar, que essa busca é independente a gestão do Grêmio. O clube, pelo que se sabe, segue procurando jogadores no mercado, como um volante (outro), um meia e um lateral direito. A janela de transferências fecha no dia 10 de setembro.

Em resumo, está na hora de agir e buscar melhorar o Grêmio. A atual diretoria precisa entender a necessidade de unir forças para fortalecer o time neste momento de dificuldade. O momento obriga o clube a ser radical.