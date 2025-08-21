O Palácio dos Enfeites está definitivamente consagrado

Time de Roger Machado levou 6 a 1 do Flamengo em um intervalo de sete dias. Renan Mattos / Agencia RBS

Faltavam poucos minutos para o jogo do ano no Beira-Rio e a torcida do Inter fazia uma bonita festa, que começou muito antes do fato da noite acontecer. Segundo a versão do clube, um erro da organização, que deveria ocorrer na festa da classificação, fez o gramado virar um mar de papel picado, deixando o espaço enfadonhamente enfeitado.

O Palácio dos Enfeites estava, por tudo, consagrado. A expressão nunca foi tão perfeita para um ambiente como a noite da festa da torcida do Flamengo.

Tudo lindamente organizado. Ruas de fogo, luzes piscantes, e, claro, papel picado. O Palácio dos Enfeites estava pronto para o jogo, mas o time do Inter, curiosamente, entrou com a sensação que venceria como um cerimonial de um evento bem organizado.

O time de Filipe Luís, que também estava no roteiro festivo, veio a Porto Alegre para jogar futebol, e nem precisou se esforçar tanto para vencer a terceira partida no intervalo de sete dias da capenga equipe de Roger Machado.

A realidade

Os 2 a 0 surgiram com uma escancarada naturalidade que nem mesmo os cariocas entenderam. O Inter nunca fez enfrentamento com o Flamengo, como se dissesse que tudo estava programado para terminar antes do jogo começar. Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Saúl desfilaram com tranquilidade e nunca foram acossados pelos jogadores do Inter.

Agora, a realidade do Inter é o Campeonato Brasileiro e a dura tarefa de encarar algumas verdades. Futebol não é que se vende. No final sempre é preciso confirmar, e programar festa antes do tempo em um jogo de oitavas de final sempre cobra um preço alto.

Sem humildade, o caminho sempre fica curto, mesmo que de longe tudo se mostre sempre muito bonito. O Palácio dos Enfeites foi consagrado por todos que o criaram.

Leia Mais VÍDEO: assista aos gols e aos melhores momentos de Inter0x2Flamengo