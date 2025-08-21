Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Verdades
Opinião

O Palácio dos Enfeites está definitivamente consagrado

Inter encontra sua realidade e terá apenas o Brasileirão até o final do ano

