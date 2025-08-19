O novo time do Grêmio está mudando a ambição do torcedor

Mano Menezes terá novas peças para montar o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A diretoria do Grêmio finalmente resolveu movimentar as peças e trazer um time novo para a reta final do Campeonato Brasileiro. O desembarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, mais uma vez, parece ser a esperança do torcedor.

A partir de agora, o técnico Mano Menezes vai ter novas opções para montar um time melhor e o torcedor, depois de tantas dificuldades, começa a ver uma l.

Leia Mais Com quantos estrangeiros ficará o Grêmio com as chegadas e saídas da janela?

As muitas improvisações dos últimos jogos começam a dar lugar a atletas experientes e com forte carga de sucesso. Marcos Rocha, lateral direito multicampeão por Atlético e Palmeiras, assume a posição de forma incontestável, e descarta o uso de volantes e zagueiros improvisados que apareceram no setor nos últimos jogos.

O zagueiro e volante peruano Noriega chega para compor grupo. Já o ídolo Arthur, se confirmado, assume o protagonismo de um time que precisa de hierarquia e de qualidade no meio de campo.

Além deste nomes, Marcelo Grohe e um meia misterioso devem transformar ainda mais a fotografia de uma equipe que, no papel, já traz esperança ao torcedor gremista. Balbuena e Carlos Vinícius deram boa resposta nos seus primeiros movimentos e, somados a outros nomes de confiança, podem dar força ao novo Tricolor.

Leia Mais Os bastidores da negociação que fez Arthur mudar de ideia e aceitar proposta do Grêmio

Imaginem um time com Grohe, Marcus Rocha, Balbuena, Kanneman e Marlon; Cuellar, Arthur, Alysson e o meia misterioso; Braithwaite e Vinícius. Teríamos, com toda a certeza, uma equipe bem diferente da tão fragil e improvisada que tivemos em muitos jogos.

O torcedor do Grêmio começa a acordar de um pesadelo e enxergar uma nova fotografia de time. Futebol, na maiores das vezes, é decidido por jogadores e o Tricolor, finalmente, entendeu isso.

O assunto rebaixamento, por tudo, passa a dar lugar a outras questões e, para que isso se confirme, basta que a resposta dentro de campo se aproxime da expectativa positiva criada pelos novos reforços.