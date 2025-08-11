O Grêmio não pode demitir Mano Menezes

Mano Menezes está à frente do Grêmio desde abril. Renan Mattos / Agencia RBS

Eu errei. Ao final do jogo contra o Sport e a vexatória derrota do Grêmio, imaginei que o melhor seria a saída do técnico Mano Menezes. Aos poucos, no entanto, comecei a entender que não poderia mais cair nesta armadilha.

O mais fácil a fazer, de fato, é trocar de treinador. Mas isso determinaria uma anestesia para todos os gigantes problemas adquiridos pelo Tricolor nos últimos anos.

Não estou, no entanto, apagando os erros do treinador, que tem a sua parcela de culpa diante do fracasso técnico do time. Agora, se tomarmos o caminho da demissão, estaremos botando para debaixo do tapete tudo que foi feito de errado para o trabalho chegar nesse ponto.

O grupo de jogadores, que apresenta erros infantis, foi construído por dirigentes incompetentes, que seguirão trabalhando e que terão mais oportunidades de errar. O Grêmio precisa entender isso, e a demissão de uma pessoa da comissão técnica iria disfarçar essa necessidade.

Não se pode mais admitir a permanência, por um minuto sequer, de quem construiu um trabalho tão inconsistente no clube. Seja profissional ou não, este é um problema muito anterior a chegada de Mano Menezes.

Demitir o técnico também seria um salvaguarda para jogadores que recebem fortunas, e não apresentam nada que justifique absolvição. O que dizer do cartão amarelo sofrido por Braithwaite no segundo tempo e que o tirou do jogo em BH?

Não se pode passar pano para atletas como Villasanti, Edenilson, Cristaldo e outros tantos, que nada rendem. Pois procurar um treinador para condenar é esquecer desses pontos e deixar por mais tempo quem não deveria estar aqui.

A hora é do Grêmio ter vergonha. Reconhecer o seu fracasso e começar uma limpa. Dirigentes e alguns jogadores precisam deixar o clube imediatamente. Quanto a Mano Menezes, deixem ele trabalhar sem a incompetência inerte que domina o Grêmio há tanto tempo. Depois disso, se nada acontecer, condenem o técnico, por, neste caso, o Tricolor já teria vencido uma etapa para a sua reconstrução.