Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Um novo tempo
Opinião

Mercado em ebulição e os novos jogadores oferecidos ao Grêmio

Chegada de investidores fez os empresários entenderem o Tricolor como possibilidade para grandes nomes do futebol internacional

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS