Mercado em ebulição e os novos jogadores oferecidos ao Grêmio

Grêmio busca reforços no mercado. Duda Fortes / Agencia RBS

O mercado do futebol brasileiro vive o seu ápice na janela de transferências do meio do ano. É assim, em razão da força do início da temporada europeia, que tudo se movimenta. Existe, no entanto, uma modificação importante em relação ao Grêmio, e, por isso, nomes diferentes tem aparecido no noticiário tricolor.

A divulgação sobre a tentativa do clube em contratar o valorizado atacante Roger Guedes fez nomes mais fortes aparecerem nos gabinetes do Grêmio. Nós últimos anos, a diretoria gremista esteve no mercado sem recursos vultosos e, por óbvio, o mercado pouco oferecia soluções para o time. A chegada de investidores fez os empresários entenderem o Grêmio como possibilidade e nomes valorizados apareceram, mesmo que ainda completamente fora do contexto do clube.

Imaginem, jogadores como Lo Celso, Dybala, Hinestroza, Wendel, Talisca, e outros deste nível, serem imaginados em algum ambiente tricolor. Pois todos eles, de uma forma ou outra, apareceram na realidade. Alguns absurdamente caros e impossíveis de evoluir, outros, nem tanto. O Grêmio começa a mudar o seu mercado com a chegada de Marcelo Marques e Celso Rigo.

Obviamente, dinheiro não é uma solução definitiva para o sucesso de um time de futebol, mas a grandeza se nota nestes movimentos. O mercado identificando o Grêmio como destino possível para grande atletas é o início de um novo tempo.