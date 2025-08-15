Marcos Rocha, Talisca e um novo perfil no horizonte do Grêmio

Veterano Marcos Rocha, do Palmeiras, deve ser anunciado pelo Grêmio em breve. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Está cada vez mais claro. O Grêmio entrou no modo salvação. O projeto de jogadores com alguma chance de permanência por mais tempo no clube deu lugar a atletas experientes e já caminhando para um final de carreira.

O completo fracasso do time no Campeonato Brasileiro fez o desespero vencer o planejamento original. O veterano Marcos Rocha, que deve ser anunciado como novo reforço, é a confirmação desta mudança.

A busca dos dirigentes, até o momento, foi por jogadores mais jovens e que queriam algum espaço em um grande clube. Além disso, muitos estrangeiros também indicavam essa tendência. As apostas, no entanto, fracassaram completamente, e o Grêmio entendeu por correto mudar o rumo. E fez bem.

Marcos Rocha, por exemplo, se for confirmado, chega como titular e referência do time de Mano Menezes. Mesmo perto de completar 37 anos, o lateral direito do Palmeiras será titular absoluto do Tricolor minutos após o desembarque em Porto Alegre.

Outro nome citado, esse com mais dificuldade de confirmação, é o do meia Anderson Talisca, também muito experiente e que completa a tendência de um perfil de jogador que não sinta a pressão do ambiente do Grêmio.

O Grêmio, na verdade, sabe de todos os problemas do momento e está lutando para se salvar no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes precisa se reforçar com urgência e a mudança de perfil visa a utilização destes jogadores nos 20 jogos que podem tirar o Grêmio do abismo da Série B.