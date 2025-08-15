Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Mudanças
Opinião

Marcos Rocha, Talisca e um novo perfil no horizonte do Grêmio

O completo fracasso do Tricolor no Campeonato Brasileiro fez o desespero vencer o planejamento original

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS