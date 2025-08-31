Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Um curioso silêncio
Opinião

Grêmio silencia Maracanã e mostra força com empate diante do Flamengo

Resultado com quase 70 mil no estádio expôs evolução defensiva, brilho de Volpi e, novamente, problemas no ataque tricolor

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS