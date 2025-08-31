Grêmio silencia Maracanã e mostra força com empate diante do Flamengo

Grêmio calou mais de 70 mil torcedores no Maracanã. Gilvan de Souza / CR Flamengo/Divulgação

O valorizado time do Flamengo empatou com o Grêmio diante de quase 70 mil torcedores no Maracanã, criando um curioso silêncio em um estádio que imaginava gols em série dos cariocas.

O 1 a 1 fez justiça à estratégia de Mano Menezes, que controlou as ações ofensivas em quase todos os momentos do jogo, utilizando a experiência dos seus jogadores.

Volpi foi o grande destaque da partida que, além de duas grandes defesas, fez o gol do Grêmio ao converter um pênalti no final do jogo. Noriega, Cuéllar, Marcos Rocha e Carlos Vinícius mostraram qualidade e maturidade, dando a ideia de que o Grêmio pode ter um segundo turno mais calmo pela frente.

Meio a meio

O sistema defensivo, por tudo, mostrou evolução, mas o ataque carece, definitivamente, de qualidade. Cristian Olivera, Braithwaite e Pavon mostraram dificuldades e dificilmente permanecerão com as mesmas oportunidades no time.

A capacidade de criar oportunidades é uma das necessidades de Mano Menezes para os próximos jogos. As lições de domingo começam com a certeza de que o Grêmio precisa acreditar.

Isso porque a força mostrada no Maracanã deixou claro que o time pode pensar em evoluir para não terminar o ano apenas brigando para não cair. Que venha o Mirassol e que o time confirme os jogos fora de casa também dentro da Arena.