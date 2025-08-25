Grêmio está de olho na Champions League

O Tricolor quer viver uma nova era, e vai trabalhar para isso. Jefferson Botega / Agencia RBS

A busca por novas receitas e um novo mercado tem quebrado a cabeça de quem pensa futebol no Brasil. E no Grêmio do futuro esse assunto já é dominante.

Vários projetos estão sendo analisados e um deles já ganha cara de ação. A expansão da marca Grêmio para outros países será uma das prioridades de quem pensa o futebol tricolor para os próximos anos.

As categorias de base representam a grande força estrutural do clube, e a construção de outros clubes "Grêmio" pode, de fato, mudar a história e transformar uma equipe do sul do país em uma das referências no mundo. Imaginem o Grêmio Portugal ou o Grêmio EUA, disputando torneios locais e criando espaço para que atletas formados aqui possam se aperfeiçoar em outros mercados e se valorizarem ainda mais.

Essa ação, além de criar novos e diferentes torcedores, faria a roda girar de maneira mais ampla. Os novos "Grêmios" sempre teriam o intuito de aumentar as receitas e fomentar a finalidade principal que é a força e o protagonismo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o "pai" de todos esses Grêmios que estariam espalhados pelo país e pelo mundo.

Estes clubes, por óbvio, teriam investidores com a legislação de cada país e seriam espécies de SAFs na relação jurídica com o Tricolor Gaúcho. A efetivação deste projeto pode ser a mudança definitiva que o Grêmio tanto precisa neste novo mercado do futebol. Estrelas do Clube, que ganharam protagonismo em outros países, poderiam ser embaixadores destes novos Grêmios. Emerson, Polga e Jardel, por exemplo, são ídolos em mercados que o Grêmio poderia explorar.

Este projeto foi desenvolvido por um colaborador do próprio clube, experiente, e com passagens por grandes empresas, e encantou quem pensará o futebol daqui para frente. O Grêmio vai mudar de cara melhorando, inclusive, as suas relações internas. A força de trabalho do clube precisa ganhar da política de uma vez por todas.

Esse modelo de expansão seria um avanço que recolocaria o Grêmio na vanguarda da gestão de clubes no Brasil, levando o nosso Tricolor a disputar competições que poderão avançar para mercados de muita visibilidade, ampliando o número de torcedores, simpatizantes e de possíveis novos patrocinadores. Imaginem o "Grêmio Portugal" garantindo vaga na Champions, por exemplo. Alguém faz ideia do que isso poderia representar? Esta na hora de colocar a mão na massa e fazer diferente.