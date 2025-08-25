Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Novos mercados
Grêmio está de olho na Champions League

Imaginem o Grêmio Portugal ou o Grêmio EUA disputando torneios locais e criando espaço para valorização de atletas formados aqui

