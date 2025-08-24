Grêmio ensina como se faz para gastar mal e fracassar no campo

Grêmio empatou em casa com o Ceará. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio começou o jogo contra o Ceará com Marcos Rocha, Balbuena e Cuellar e foi bem, tanto na abertura das jogadas como na capacidade defensiva.

Na articulação, com Edenílson e Alex Santana, e, principalmente, no ataque, o time, mais uma vez, mostrou estar muito abaixo da exigência mínima para a série A do Brasileirão.

Braithwaite e Kike Oliveira, altos investimentos da diretoria, não conseguem, minimamente, criar dificuldades aos adversários.

Imaginem um centroavante que não teve nenhuma vitória pessoal durante os 90 minutos e custa um pouco abaixo do que custou o Suárez para o Grêmio.

A justificativa do fracasso coletivo precisa começar a questionar a completa inoperância individual de algumas peças do grupo. Nas soluções ofensivas, as ações dos jogadores são tão, ou mais, importantes do que o trabalho do técnico. E isso está claro no Grêmio.