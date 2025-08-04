Fritura de Mano Menezes é a ordem do dia no Grêmio

A hora é de ter calma e entender os problemas do Grêmio e não acreditar em pensamento mágico. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Sempre a mesma história. Um grupo mal construído e uma incapacidade absurda de encontrar soluções de reforços que possam mudar o status do time. Treinadores que chegam sem entender os vícios de um clube que não tem conseguido se organizar sucumbem rapidamente. O torcedor, também tonto, apenas ecoa um grito de desespero. Mano Menezes, o técnico da vez, afunda como tantos outros que tentaram enfrentar um trabalho frágil consolidado pelo Grêmio nos últimos anos.

Não estou aqui, acreditem, defendendo as ações do treinador nos jogos ou treinamentos. É evidente que temos erros e mais erros no trabalho, mas o problema é muito maior do que esse. Acreditar que a troca de comando técnico é a solução para o Grêmio, é entender de forma superficial os problemas do clube.

A construção insuficiente do grupo de jogadores é a verdadeira razão dos fracassos dentro do campo. O Grêmio não consegue ver soluções técnicas em todas as posições e isso fragiliza o time. Além disso, mais uma vez, as lesões prejudicam as escalações do treinador e esse é outro ponto que expõe a estrutura do tricolor.

Por tudo, a hora é de ter calma e entender os problemas do Grêmio e não acreditar em pensamento mágico. Trocar de trabalho técnico diante de tamanha incompetência é como secar gelo. O Grêmio precisa evoluir muito além do campo de jogo. As decisões da gestão também precisam ser diferentes e isso começa com o diagnóstico correto.