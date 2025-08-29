Carinho do torcedor do Grêmio emociona Marcelo Marques e cenário pode mudar

Marcelo Marques no "Sala de Redação", em que anunciou a sua decisão de desistir da candidatura à presidência. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um senhor chamado Paulo, de 84 anos, mandou uma mensagem falando no seu gremismo, e pediu que Marcelo Marques voltasse a lutar pela presidência do Grêmio. Na mesma linha, uma menina aparentando uns 10 anos encontrou o dono da Marquespan na entrada da fábrica de Gravataí e também fez o mesmo pedido.

A desistência de Marcelo Marques tocou na esperança do torcedor e a tristeza coletiva chegou forte no coração gremista do empresário.

Além disso, muitas reuniões de apoiadores também criaram, durante toda a quinta-feira (28), um clima mais leve para o ambiente. O Marcelo preocupado do dia anterior dava lugar ao torcedor apaixonado mais uma vez.

E, aos poucos, tudo foi se ajeitando. Pelo que soube, todos que conversaram com ele, saíram convictos que o carinho do torcedor poderá fazer ele voltar atrás da decisão.

Marcelo Marques doou a Arena para o Grêmio e já ajudou com outras questões, mas a sua preocupação é de ser visto como alguém que pode arrumar o Grêmio administrativamente e não como um simples empresário endinheirado. Essa questão, de fato, precisa ser entendida.

O Grêmio precisa de gestão, de capacidade gerencial, talvez até mais do que dinheiro. E a esperança em Marcelo Marques surge exatamente disso.

Em resumo, estamos diante de uma questão não definida e nem mesmo a possibilidade de Marcelo Marques estar na lista para a eleição do Conselho está descartada. A condição para voltar a ser candidato a presidência não tem prazo para acontecer, mas existe otimismo com relação a isso.

O torcedor do Grêmio, de fato, pode escrever essa história com o seu engajamento e é exatamente isso que estamos vivendo neste momento.