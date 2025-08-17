Agressão ao Grêmio vai muito além das imagens

Grupo de torcedores entendeu que poderia invadir um local privado e agredir profissionais de um clube de futebol. Reprodução / Instagram

Um local protegido, dentro do Aeroporto Salgado Filho, escancarou a realidade vivida pela estrutura do futebol brasileiro. Um grupo de torcedores entendeu que poderia invadir um local privado e agredir profissionais de um clube de futebol. No caso deste sábado (16), o Grêmio, por meio de jogadores e colaboradores, foi o alvo deste contexto.

Não podemos, ao analisar os fatos, esquecer que os agressores torcem para o Grêmio e devem frequentar a Arena em todos os jogos. E aqui começa o grande dilema. Tratar de que maneira quem se sente confortável para agredir e obrigar um funcionário a ir ao hospital: torcedor, bandido ou os dois? A diretoria já tomou medidas e prometeu punir com banimento da Arena esses agressores.

O futebol tem um foro específico e consagrado para a manifestação. A vaia é respeitada e avaliada de forma ordenada como um direito do torcedor. Outras formas, como faixas e cartazes, também se tornaram ferramentas de críticas por parte de quem está insatisfeito com algo. Aos poucos, no entanto, os manifestos foram saindo do controle. O episódio deste sábado no Salgado Filho não é isolado e, por isso, a necessidade de buscarmos uma punição severa e definitiva, para o bem do Grêmio e do futebol.

A agressão ao ônibus do Grêmio fere de forma muito profunda a instituição. A mistura de torcedores e bandidos consagra teses sobre organizadas e diminui algo que deveria ser eterno. A paixão pelo clube tem uma origem sadia, e confundi-la com algo insano afunda qualquer análise.

É preciso fazer diferente do que estamos vendo por todo o país. Punições severas geram precedentes e criam cultura, mesmo que por meio do medo e do constrangimento. Essa é a lógica, e a agressão à instituição precisa ser tratada como uma luta do bem contra o mal, mesmo que saibamos que aqueles agressores também são torcedores.