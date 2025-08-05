A verdade sobre a interferência de Marcelo Marques nos reforços do Grêmio

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra (E), e o pré-candidato à presidência Marcelo Marques. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio precisa ter o entendimento de como funciona, na prática, o trabalho no clube. A notícia da compra da Arena por Marcelo Marques causou uma confusão na cabeça da torcida. E ela só aumentou com o oferecimento, por parte dele e de Celso Rigo, de uma possível ajuda na contratação de um reforço para o Tricolor.

Todos os dias surgem no noticiário nomes do agrado do pré-candidato à presidência, e e eles passam a ser vistos como possíveis reforços nas redes sociais de gremistas. Esta, no entanto, não é uma situação possível e real neste contexto.

O Grêmio tem uma gestão em andamento e que está trabalhando dentro da sua realidade para reforçar o time. Marcelo Marques, por mais próximo que possa estar, sabe o seu lugar neste momento e não está oferecendo opções para aprovação dos atuais dirigentes.

Os dois nomes que foram discutidos em conjunto foram Roger Guedes, que segue em negociação, e Wendel, do Zenit, que foi descartado rapidamente em razão dos valores proibitivos. De resto, nenhum nome fez ou faz parte de negócios envolvendo Antônio Dutra Junior, o homem escolhido para assumir a futebol em caso de vitória na eleição do Grêmio.

Não se pode imaginar que existe uma cogestão no Grêmio. Isso não é verdade. Quando se diz que o staff de Marcelo Marques analisa um nome, se tem que complementar que esses reforços serão possíveis a partir de janeiro, sempre considerando a vitória dele no pleito tricolor. Qualquer situação, além dessa, perde o sentido por que não se constitui dentro da regra do Grêmio.

Marcelo Marques está propondo ajudar o Grêmio se algum nome for aprovado pelos atuais dirigentes e faltar recursos para o clube. Imaginar uma atuação compartilhada não é correto para nenhuma das partes. O Grêmio está em transição, mas cada um tem um espaço neste jogo. Confundir as funções é prejudicar a todos, e, como sempre, iludir o torcedor.