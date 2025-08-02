A política do Grêmio e o risco de perder Riquelme

Meia tem contrato até o final de 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A política de futebol do Grêmio segue criando uma série de dificuldades para o clube. Depois de uma diversas vendas baratas causadas pela demora na renovação de contratos, o Tricolor, agora, deve enfrentar problemas para renovar o contrato do meia Riquelme, o novo e promissor meia lançado por Mano Menezes.

Cuiabano, Zé Guilherme, Kauan Kelvin e Guga são apenas alguns exemplos de atletas que deixaram o clube por valores muito abaixo do que valiam. A dificuldade se deu na demora da avaliação e, sobretudo, na grande incapacidade de negociar enfrentada pelo executivos do departamento profissional.

As renovações dos contratos dos jovens promissores da base estão a cargo do executivo Luiz Vagner Vivian e dos seus pares, que não conseguiram apresentar bons resultados nestas situações.

O meia Riquelme tem o seu vínculo com o Grêmio até o final de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais um ano. O clube, por isso, já deveria ter garantido a prorrogação deste vínculo, dando tranquilidade ao futuro do Grêmio.

Hora de mudanças

Não se pode correr o risco de dar visibilidade para um jogador com este talento e que recebe um salário que gera uma multa muito baixa para o mercado interno. Está mais do que na hora de mudar essa rotina e investir em uma nova forma de gerenciar o principal ativo do Grêmio.

Perder novos jogadores por valores baixos é o fim para um clube que quer competir no topo do futebol brasileiro. Agora, o Grêmio precisa lutar com todas as forças para renovar com Riquelme. Essa é a maior e melhor contratação que a diretoria pode fazer neste momento.