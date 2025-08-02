Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Incapacidade
Opinião

A política do Grêmio e o risco de perder Riquelme

O clube precisa mudar sua rotina de negociação e de gerenciamento das promessas das categorias de base

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS