A política do Grêmio conseguiu o que queria: prejudicou o futuro do clube

Marcelo Marques durante participação no Sala. Jefferson Botega / Agencia RBS

Marcelo Marques, o nome que representava a esperança para a torcida do Grêmio, renunciou a sua candidatura à presidência do clube. Depois de garantir a compra da Arena, Marques não resistiu às construções da política interna e preferiu deixar o seu sonho para depois. O Tricolor, agora, se reorganiza para uma eleição, que promete ser muito acirrada.

Marcelo Marques surpreendeu a todos ao anunciar no "Sala de Redação" a sua decisão. Existia, inclusive, no ambiente interno, a ideia de que a eleição presidencial já estava decidida. Um momento difícil e que nasceu da forma como a política tricolor se desenvolveu.

Briga por poder

Luta por espaço de poder com movimentos trabalhando para eles, e não para o clube, se mostraram diferentes do estilo de trabalho de Marcelo, que optou por não concorrer com esta lógica.

A eleição, neste momento, não apresenta nenhum novo candidato com destaque e Marcelo fez questão de dizer não apoiará nenhum nome de forma ostensiva. Os próximos dias serão definitivos para isso, e até o final de semana teremos algo mais concreto.