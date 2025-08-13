A permanência de Mano Menezes é mais complexa do que se imagina

Próxima partida é contra o Atlético-MG, no domingo (17). FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma série de reuniões, realizadas ao longo da terça-feira (12), decidiram pela permanência do técnico Mano Menezes no comando do time do Grêmio.

Quem imagina, no entanto, que essa ação é fruto da convicção dos dirigentes pode estar redondamente enganado. A razão, diante de tudo que se vê no ambiente tricolor, está muito além da confiança no trabalho de Mano.

Todos sabem que o resumo negativo do trabalho está muito mais ligado à incapacidade do grupo do que propriamente ao trabalho do treinador. E aí começa a se entender os últimos passos.

A demissão de Mano iria expor definitivamente os erros dos dirigentes e executivos e esse seria o fim do trabalho de todos. O treinador, por isso, representa a única forma de sobrevivência do atual trabalho do clube.

Uma demissão sumária, neste momento, derrubaria, sem perdão, os construtores de um grupo frágil e caro, e todos sabem disso. Mano Menezes, por isso, virou a tábua de salvação de quem está no futebol.

A única chance de evitar uma revolução interna é rezar para o time responder em campo, e com a presença do atual comandante na casamata. O difícil jogo contra o Atlético-MG virou a aposta do Grêmio após a manutenção de Mano no comando. Só um bom resultado salva o trabalho.

O Grêmio, a cada dia que passa, demonstra fragilidade nos seus projetos. Em razão disso, mesmo por vias tortas, considero um acerto a manutenção do experiente treinador no comando do time.

O Tricolor, mais do que nunca, precisa de coragem, experiência e conhecimento. E Mano, perto dos seus dirigentes, tem de sobra essas características.