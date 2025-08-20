A noite em que secar o Inter talvez não seja o melhor caminho

Inter recebe o Flamengo nesta noite pela volta das oitavas da Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

A perenidade dos clubes brasileiros está em jogo. A força das dívidas fecham, a cada dia, o cerco com relação às gestões que gastam mais do que arrecadam. E este é o caso do Inter, que, nesta quarta-feira (20), joga a sua vida contra o Flamengo na Libertadores. A necessidade de vencer por dois gols tranforma a partida em epopeia para os colorados, sobretudo para quem vê o futebol no curtíssimo prazo.

A vida de um clube de futebol, no entanto, não pode, e não deve, depender de um resultado no campo. Por isso que o jogo entre Inter e Flamengo traz muito mais informações do que uma simples decisão. O planejamento financeiro do Flamengo, por exemplo, não depende do resultado da partida no Beira Rio. Já no Inter, o assunto é outro, e aí é que aparece o torcedor do Grêmio.

Todos sabem da necessidade de algumas vendas para o Inter conseguir fechar as contas nesta temporada, e o plano do time gaúcho depende do resultado do jogo contra os cariocas. Segundo as informações trazidas pelos próprios bastidores colorados, se conseguir avançar para as quartas de final da Libertadores, a diretoria não irá realizar venda alguma, tentando uma última cartada contra as dívidas que não param de crescer. Em caso de eliminação, o Inter deverá tratar de vender atletas e quitar os tantos compromissos atrasados.

Por questões como essa que os gremistas precisam pensar quando se analisa a noite do eterno rival. Uma vitória combinada com qualquer eliminação antes da decisão aumentará o caos da atual gestão do Inter, que poderá pôr o clube em um caminho muito perigoso para as próximas temporadas. Uma derrota, no entanto, mesmo que seja objeto de festa para os tricolores, colocará o Inter em um rumo definitivo para tentar voltar a ter sucesso.

O futebol sempre precisa ser pensado além do resultado e a noite de quarta-feira no Beira Rio poderá ter vencedores e derrotados com o mesmo placar. Uma festa em um jogo ou uma gestão mais responsável é a questao da noite, e o caminho certo é de livre escolha.