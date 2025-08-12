A lista fundamental de dispensas do Grêmio

Mano Menezes não é o único culpado pela fase ruim. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio discute, mais uma vez, trocas no comando técnico do time. Existe, no entanto, uma velha dificuldade que o clube precisa romper. A incapacidade de mexer no grupo de jogadores vai deixar todo e qualquer novo trabalho sujeito ao insucesso, e esta na hora de rever esta situação.

O técnico Mano Menezes enfrenta problemas sérios na execução do trabalho também pela insuficiência do atual grupo de atletas. Jogadores que ganham fortunas e que pouco entendem o tamanho da responsabilidade de jogar no Grêmio. Alguns que tem, inclusive, o carinho do torcedor e que nada fazem para isso.

A mudança do Grêmio, por tudo, precisa começar exatamente pelos jogadores. Edenílson, Luan Cândido, Jemerson, Villasanti, Braithwaite e Cristaldo, por exemplo, custam muito dinheiro e deveriam assumir maior protagonismo. Parte do fracasso do time passa por eles, e, antes de pensar em mudar de técnico, o Grêmio precisa dividir com os atletas essa responsabilidade.

A hora é de união pelo Grêmio, mas com postura e ação. Existe uma lista de dispensas fundamental para a recuperação do clube no Brasileirão. O diagnóstico, obviamente, encontra muitos erros e todos precisam ser tocados. Dirigentes e jogadores, desta vez, precisam estar entre os dispensados e no topo da lista. O técnico, com todo o respeito, não deve encabeçar de forma solitária mais este fracasso de um clube doente. Esse entendimento é fundamental para a evolução do Grêmio.