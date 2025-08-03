A incompetência bateu o Grêmio mais uma vez

Inqualificável. Uma única palavra define o jogo do Grêmio contra o Fluminense. A derrota por 1 a 0, no Maracanã, foi marcada por uma atuação repleta de problemas constrangedores. O Tricolor afundou, e seus jogadores, em sua maioria, demonstraram que não deveriam estar vestindo a histórica camisa gremista.
Mesmo posicionado em campo com o mesmo esquema que venceu o Fortaleza, as dificuldades técnicas foram tão evidentes que o Grêmio jamais conseguiu ser efetivo — mesmo diante de um adversário que também jogou muito pouco. A zaga improvisada voltou a falhar e permitiu o único gol da partida. Do ponto de vista ofensivo, nada de consistente. Alysson foi o único gremista que se salvou.
No próximo domingo (10), o Grêmio volta a campo contra o Sport e poderá contar com os novos reforços, Balbuena e Carlos Vinícius, à disposição do treinador. O volante Cuéllar, recuperado, também pode aparecer entre os titulares. Mano Menezes precisa começar a tornar a equipe mais consistente, e as novas peças podem ser fundamentais para isso.
A única boa notícia da noite é que faltam apenas 21 jogos para que este trabalho encerre sua participação no clube. Chegar a agosto de 2025, após dois anos e meio de trabalho, sem um time consolidado, demonstra o tamanho do fracasso da gestão. Foram mais de 45 contratações e pouquíssimas confirmações.