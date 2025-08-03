A incompetência bateu o Grêmio mais uma vez

Grêmio foi derrotado no Maracanã. LUCAS MERÇON / Flickr FLUMINENSE F.C.

Inqualificável. Uma única palavra define o jogo do Grêmio contra o Fluminense. A derrota por 1 a 0, no Maracanã, foi marcada por uma atuação repleta de problemas constrangedores. O Tricolor afundou, e seus jogadores, em sua maioria, demonstraram que não deveriam estar vestindo a histórica camisa gremista.

Mesmo posicionado em campo com o mesmo esquema que venceu o Fortaleza, as dificuldades técnicas foram tão evidentes que o Grêmio jamais conseguiu ser efetivo — mesmo diante de um adversário que também jogou muito pouco. A zaga improvisada voltou a falhar e permitiu o único gol da partida. Do ponto de vista ofensivo, nada de consistente. Alysson foi o único gremista que se salvou.

No próximo domingo (10), o Grêmio volta a campo contra o Sport e poderá contar com os novos reforços, Balbuena e Carlos Vinícius, à disposição do treinador. O volante Cuéllar, recuperado, também pode aparecer entre os titulares. Mano Menezes precisa começar a tornar a equipe mais consistente, e as novas peças podem ser fundamentais para isso.

