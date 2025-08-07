A gigantesca diferença do Grêmio para o Inter que está mudando a rivalidade

Os investimentos do clube nos CTs do Cristal e em Eldorado são molas propulsoras do futebol gremista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter sempre se valorizaram por comparações positivas. Um buscava o espelho do outro para evoluir. Essa lógica impulsionou as grandes conquistas de ambos ao longo dos anos. Neste momento, no entanto, o Grêmio se distancia muito do Inter em um ponto fundamental para se vencer no futebol. A capacidade de investimento nas categorias de base leva o Tricolor para um caminho que o Inter parece ter esquecido, e isso vai mudar a história da rivalidade.

Definitivamente, não é por acaso que o Grêmio tem um resultado muito melhor do que o Inter na formação de jogadores. Os investimentos do clube nos CTs do Cristal e em Eldorado são molas propulsoras do futebol gremista. A escola gremista, inclusive, é vista como referência no país, com um número alto de jogadores que chegam ao profissional com muito tempo de clube. As estruturas da base tricolor são todas próprias e que estão fazendo a diferença.

O Inter, por sua vez, parece ter esquecido o segredo histórico da maioria de suas conquistas. Desde a reforma do Beira Rio, o Inter esqueceu da sua escola de iniciação, que hoje tem apenas uma pequena estrutura. O CT da base fica em Alvorada e é alugada. Nas categorias menores a distância entre Grêmio e Inter grita aos olhos, e o resultado da diferença de investimento já está claro para todos.

Os clubes que estão vencendo no futebol brasileiro, as categorias de base representam um ponto importante em qualquer planejamento. Diante disso, o Grêmio não pode se acomodar com a velha comparação da aldeia. Aqui não há mais discussão. O trabalho do tricolor tem mais investimento e estrutura, e o parâmetro gremista se distanciar do Inter. O Gre-Nal, neste quesito, perdeu a rivalidade, e os gremistas precisam saber disso.