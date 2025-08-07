Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Distanciamento
Opinião

A gigantesca diferença do Grêmio para o Inter que está mudando a rivalidade

A capacidade de investimento nas categorias de base leva o Tricolor para um caminho que o rival parece ter esquecido

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS