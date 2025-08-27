A escalação de Mano Menezes que pode dar a vitória ao Grêmio contra o Flamengo no Maracanã

Mano Menezes durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O embalado Flamengo parece imbatível jogando no Maracanã. Os 8 a 0 do time de Filipe Luiz contra o Vitória colocaram mais um dificultador na difícil tarefa do Grêmio de buscar pontos no Rio de Janeiro. Os analistas, de um modo geral, tratam a partida como jogada pelo time da casa.

Restaria ao tricolor, apenas, saber com quantos gols voltaria na sacola. Mas futebol não é assim e não precisa ir muito longe para saber como fazer enfrentamento contra o ótimo time flamenguista.

Análise

O técnico Mano Menezes precisa olhar dezenas de vezes os jogos do Flamengo contra o Central Córdoba e contra o Atlético-MG. Os cariocas perderam em casa em situações muito parecidas e com questões táticas similares nos dois confrontos. Existe, por isso, uma possibilidade de conter os avanços de Samuel Lino e Luiz Araújo, e também a flutuação de Arrascaeta. A força de Saul e Jorginho merece atenção especial e Mano precisa saber disso. A análise da possibilidade precisa receber olhos otimistas por parte do tricolor.

Diante de tamanho poderio, o Grêmio precisa de uma linha de cinco na defesa, tirando da bola aérea os dois laterais. A linha teria Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Kanneman e Marlon. A frente desta linha Cuellar comandaria o setor com Dodi e Alysson formando o trio nos momentos defensivos.

Atacantes

Braithwaite e Vinícius seriam os homens da frente, tendo, sempre, um deles cuidando dos avanços de Saul ou Jorginho. Nos momentos ofensivos, Marcos Rocha e Marlon avançariam e formariam o meio de campo, com Alysson mais liberado para se juntar ao ataque. Braithwaite jogaria mais livre e caberia e Vinícius a função de pivô.