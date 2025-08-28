A desistência de Marcelo Marques e o futuro político do Grêmio

Marcelo Marques no "Sala de Redação". Jefferson Botega / Agencia RBS

A quarta-feira (27) foi muito pesada para os gremistas. Ninguém imaginava que o desfecho dos conflitos políticos pudesse tirar o sonho de Marcelo Marques de ser presidente do Grêmio.

A entrevista concedida pelo agora ex-candidato ao Sala de Redação, no entanto, revela muitos bastidores de um clube que precisa, com urgência, mudar algumas coisas.

A chegada fulminante de Marcelo no ambiente político do Grêmio assustou até mesmo os mais experientes. Depois de auxiliar outras gestões com patrocínios e doações, o dono da Marquespan resolveu dar um presente ao torcedor.

A compra da Arena foi o ápice dele em um ambiente que se rendeu a um empresário que sequer havia sido conselheiro. Outros valores foram cedidos para comprar atletas ou quitar dívidas, o que deu ainda mais força e espaço a Marcelo no ambiente tricolor.

A desistência da candidatura, por tudo, tirou o alicerce do clube, que já esperava viver uma nova era, tanto administrativa como financeira, no já abatido ambiente do Grêmio. Diante disso, o clube se volta à eleição sob a crítica feroz do torcedor.

Leia Mais Após desistência de Marcelo Marques, veja quais são os próximos passos do processo eleitoral do Grêmio

O que era sadio, virou tóxico. O que era bom, mudou radicalmente. O cenário tem dois dias para apresentar alguma novidade e o racha da chapa encabeçada e baseada em Marcelo Marques é das obviedades da hora e que coloca repercussões importantes em todos os até o final do ano.

Veja a entrevista completa

Depois da apresentação das chapas, teremos clareza das novas relações políticas e o Grêmio, então, voltará ao status de janeiro, com poucas definições com solidez.

Todos da atual política foram impactados pela decisão de Marcelo Marques e o torcedor está acompanhando de perto esta movimentação.

Leia Mais Os bastidores das 24 horas que implodiram a candidatura de Marcelo Marques à presidência do Grêmio