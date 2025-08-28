Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Reviravolta
Opinião

A desistência de Marcelo Marques e o futuro político do Grêmio

Entrevista concedida pelo agora ex-candidato ao "Sala de Redação" revela muitos bastidores do Tricolor

Cesar Cidade Dias

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS