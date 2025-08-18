A conquista de Mano Menezes e a nova fotografia do Grêmio

Com a vitória, o Grêmio está na 13ª posição na tabela. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A virada sobre o Atlético Mineiro cai como uma benção para o Grêmio. A dificuldade e a pressão dos últimos acontecimentos foram transformadas em alívio para o ambiente tricolor e o início da semana promete um melhor momento para o time. A tabela de classificação já tem um novo cenário para o Grêmio e o jogo contra o Ceará deverá receber um ótimo público, na Arena, no próximo final de semana.

Os 3 a 1, no entanto, somados aos novos reforços, colocam, na cabeça do torcedor, uma boa sensação para os 19 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro. O Grêmio prepara uma nova fotografia para o time e a experiência será uma das marcas da equipe. Marcos Rocha, Noriega e Arthur devem chegar durante a semana para se juntar a um grupo que quer muito apresentar resultado. Outros nomes estão sendo cogitados e também podem aparecer para completar os reforços.

A virada contra o Atlético Mineiro deu força ao treinador. A remobilização do grupo depois dos muitos problemas da semana tem a cara de Mano Menezes e o resultado, além das questões óbvias, respalda a sequência do trabalho técnico no comando do Grêmio.

O Grêmio, por tudo, pode pensar em algo positivo daqui para frente. Depois de só pensar em fugir do rebaixamento, o contexto tricolor, se vencer o Ceará, poderá pensar em lugar por vaga na pré-Libertadores. Para isso, no entanto, precisará manter o espírito apresentado na vitória sobre o Galo.