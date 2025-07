Roger Guedes, Mayke, Balbuena: o novo time pensado pelo Grêmio

Esperança da torcida

O lateral direito Mayke, que estava nos planos, está mais próximo do Santos e esse é um problema que precisa ser resolvido com outro nome.

Roger Guedes

Possível time

Volpi seguirá no gol. O nome do lateral segue vago e deve ter João Pedro como titular. Balbuena e Vagner Leonardo serão os zagueiros e Marlon, o lateral-esquerdo. Dodi e Villasanti, pela avaliação interna, seguirão sendo os volantes. O meia pode ser Riquelme, se seguir com o atual rendimento. Alysson e Braithwaite serão titulares e Roger Guedes, o sonho de consumo do momento, completaria o ataque.