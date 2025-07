Os primeiros grandes destaques nos treinos do Grêmio 

Cuéllar pode estar perto de voltar a titularidade do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma semana de treinos do Grêmio e algumas realidades começam a se colocar à frente do trabalho. A falta de novos nomes faz o técnico Mano Menezes ter a criatividade como característica principal para este momento de treinamento. E é exatamente aí que nascem as boas notícias para o time.

Dos primeiros destaques neste reinício, surgem os nomes de Alysson e Riquelme. Formados nas categorias de base do Grêmio, os jovens começam a ganhar confiança da comissão técnica e podem se firmar no time principal nos primeiros jogos treino do Tricolor. Alysson está mais adiantado, mas Riquelme também tem recebido muitos elogios.

Outro jogador que recebe uma atenção especial é o volante Cuéllar. A recuperação física do colombiano é tratada como uma grande notícia para o Grêmio, e todo o esforço está sendo direcionado para isso. Se confirmado, o jogador largaria como titular absoluto de Mano Menezes nos primeiros jogos.

Diante de tudo, o Grêmio precisa valorizar as peças que começam a aparecer no trabalho e não sair correndo atrás de reforços de qualquer maneira. Os últimos movimentos tiveram mais efeito nas finanças do que dentro de campo, e isso precisa ser entendido por todos.