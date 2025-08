Os dois grandes títulos que o Grêmio já conquistou nesta temporada

Aquisição do estádio é um feito que entra para a história. Duda Fortes / Agencia RBS

Um querido amigo, lá de Cachoeira do Sul, me fez uma dura reprimenda. Disse ele, incomodado com o quanto eu falava em reforços, que eu não havia entendido ainda o tamanho do negócio envolvendo a compra da gestão da Arena e o que isso, de fato, representava ao Grêmio.

Além disso, lembrou da união que causou nos gremistas a aquisição do estádio e que, de fato, precisaria ser muito comemorado. Segundo o meu amigo, o maior dos títulos que o Grêmio já conquistou foi a solução deste imbróglio.

E ele tem toda a razão. Não há reforço ou evolução do time que se compare ao tamanho deste ato. Os R$ 130 milhões doados especificamente para a compra da Arena valem muito mais do que qualquer campeonato. A duração de uma festa ou a premiação de uma competição jamais terão o efeito do que a ação de Marcelo Marques teve junto ao torcedor do Grêmio.

É preciso, por isso, relativizar a busca por nomes. O campeonato do Grêmio, que nesta terça-feira (29) tem o Fortaleza em casa, precisa ser entendido com a leveza de quem ganhou muito neste ano. A força tarefa por jogadores já é reflexo deste novo momento e isso vai gerar muitos frutos ao clube.

União por conquistas

A atual gestão e investidores da próxima diretoria se uniram para trabalhar pelo Grêmio neste momento. O Tricolor tem muito o que comemorar, e essas conquistas valem mais do que qualquer título.

Os erros absurdos cometidos nos últimos anos não serão apagados em alguns dias, mas isso não pode virar um problema definitivo para a torcida. Roger Guedes, Carlos Vinícius, Balbuena e um volante de qualidade são apenas bons reforços diante do impacto que causa a compra da Arena no coração gremista.

A hora, por isso, é de enfrentar os erros, mas sem deixar de festejar o grande acerto. A Arena é do Grêmio e o clube parece unido em torno desta causa. Essas grandes conquistas jamais poderão ser esquecidas pelo torcedor.

