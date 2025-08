Os dois gols de Everaldo no Beira-Rio e a força da base do Grêmio

Riquelme vem sendo um dos destaques do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Na terça-feira à noite, Alysson e Riquelme foram os grandes protagonistas da vitória do Grêmio sobre o Fortaleza. Na quarta, no Beira-Rio, o centroavante Everaldo dominou as ações e deixou a casa do Internacional como o dono do jogo. A semelhança entre esses três nomes está na origem. Todos eles foram criados nos campos de Eldorado, comprovando a força da base gremista.

Os fatos falam mais alto do que qualquer narrativa, e, definitivamente, é preciso reconhecer que estamos diante de um trabalho magnífico feito por muitas gerações de dirigentes e profissionais. O Grêmio é um clube de excelência na formação e precisa sempre ser valorizado por isso.

Everaldo foi lançado no Grêmio, por Renato, no ano de 2011, mas foi pouco aproveitado por aqui. Seu trabalho, no entanto, fez sucesso a ponto de ser, já passando dos 30 anos, goleador em um dos grandes clubes do país. Seus gols contra o Inter demonstraram o faro de goleador e precisam ser enaltecidos por todos.

Está na hora dos torcedores gremistas entenderem a força do trabalho das categorias de base do Grêmio. Todos os anos, Everaldos, Riquelmes, Alysson, Tiaguinhos e Mecs são lapidados e estão a disposição, tanto do Tricolor, como do mercado. A tristeza é que, por vezes, sentimos orgulho dos filhos da casa em outros clubes, como Everaldo na quarta-feira, e isso deixa uma sensação de fragilidade nas nossas análises.

O Grêmio é um exemplo de formação e precisamos cuidar melhor dos nossos meninos. Esta na hora, de uma vez por todas, de entendermos a força da nossa base e transformar esse trabalho em gols. O dinheiro proveniente desta força, convenhamos, não pode ser a prioridade. A alegria de futebol está nos gols e na vitória e Everaldo assinou uma linda página desta história, nesta noite, no Beira Rio.