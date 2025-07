O sentimento dos gremistas com a chance de Renato conquistar o Mundial de Clubes com o Fluminense

Quando o assunto é Renato Portaluppi , há uma certeza: a discussão vai longe. Tem quem o defenda com unhas e dentes e quem não morra de amores pelo treinador. Se o debate envolver a sua relação com o Grêmio , o tema fica ainda mais quente.

A grande campanha do Fluminense no Mundial de Clubes — e a vitória por 2 a 1 contra o Al-Hilal , que garantiu a classificação para a semifinal — mexeu com os gremistas.

De um lado, assistimos a tricolores gaúchos e cariocas torcendo juntos por Renato . No entanto, tem quem não simpatize com a ideia de ver o maior ídolo da nossa história sendo campeão mundial por outro clube.

Mais do que protagonista da nossa história, o nosso eterno camiseta 7 é um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Seus méritos no comando do Fluminense são inquestionáveis e a possibilidade de título ganha força a cada classificação. Garantido na semifinal, assistiu de sangue doce ao Palmeiras ficar pelo caminho.