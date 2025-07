O que se pode tirar do péssimo trabalho enraizado no Grêmio

O técnico Mano Menezes precisa acordar com urgência. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais uma eliminação, e mais uma vez mostrando muitos problemas. O trabalho incompetente realizado no Grêmio assinou mais um fracasso.

Jogadores sem nenhuma condição de vestirem a camisa tricolor afundaram para um adversário frágil, que festejou a classificação dentro da Arena. A única notícia boa da noite surge, curiosamente, dos escancarados problemas do Grêmio. Quando se tem fracassos rotundos, quem não afunda mostra que pode seguir no Tricolor. E assim se mostraram alguns jogadores.

O técnico Mano Menezes precisa acordar com urgência. A insistência em alguns atletas e a opção tática do time precisam mudar o quanto antes. Não existe mais futebol sem bons volantes, e Villasanti, Edenilson e Dodi estão abaixo da exigência.

Jogadores improvisados como Gustavo Martins e Wagner Leonardo também prejudicam o rendimento do time, mesmo que individualmente tenham muito esfoçco e dedicação.

Chance aos meninos

Diante de tantos fracassos — técnicos e coletivos —, o rendimento do time mostrou algumas virtudes que se salvaram e, agora, devem assumir protagonismo. Riquelme e Alysson foram os melhores do Grêmio, dois meninos que não deveriam ter essa responsabilidade neste momento, mas que demonstram qualidades para salvar um time muito frágil e abaixo do que o torcedor merece.

Agora resta ao Grêmio o Brasileirão e a dura tarefa de manter o torcedor motivado. Reforços devem chegar mesmo com um projeto de futebol pouco atrativo até o final do ano.

Diante disso, a luta contra o rebaixamento é o primeiro grande compromisso do time, mas o olhar em algo maior precisa surgir no horizonte. Para isso, no entanto, o Grêmio precisa saber o que esta errado e o que pode ser aproveitado no clube. A incompetência enraizada no clube precisa deixar o ambiente tricolor o quanto antes.