O que falta para Kannemann ser eternizado na Calçada da Fama do Grêmio

O repórter Geison Lisboa noticiou em Zero Hora nesta quinta-feira (3) que Grêmio e Kannemann já conversam sobre uma renovação contratual. Por tudo que envolve a história do defensor no clube, a tendência é de ampliação do vínculo, o que levaria o argentino a completar uma década vestindo as três cores.

Fundamental dentro e fora de campo, Kannemann já provou inúmeras vezes o tamanho de sua importância na história do clube. Nos últimos 10 anos, talvez ninguém tenha defendido tanto o Grêmio quanto ele.

Recentemente, levantou-se nas redes sociais uma campanha para o camisa 4 finalmente colocar os pés na Calçada da Fama gremista. Mas, para isso acontecer, é necessário cumprir algumas regras do clube. Em contato com a coluna, o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, explicou que Kannemann precisa ser capitão de um título de relevância para ser homenageado ainda como atleta tricolor. Outra opção seria o zagueiro ser eternizado entre os grandes ídolos depois que encerrar a carreira, seguindo ainda os trâmites necessários de aprovação dentro do Conselho.

Assim como ocorreu com Geromel e Maicon, Kannemann precisa estar na Calçada da Fama ainda como jogador em atividade. Para isso acontecer o mais breve possível, o Grêmio deve brigar pela Sul-Americana como o argentino briga contra qualquer centroavante adversário. Mais do que colocar mais uma taça no armário, vencer a Sula tendo o gringo como nosso capitão seria mais um momento inesquecível da nossa história.

