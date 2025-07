O nome incontestável que o Grêmio quer anunciar e os seus reflexos

Grêmio busca reforços para o segundo semestre. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio procura com urgência reforçar o seu grupo de jogadores, e três nomes já ganham grande destaque.

O atacante Carlos Vinicius, vindo da Europa, o experiente zagueiro Balbuena e o lateral direito Mayke, que está no Palmeiras, são os atletas escolhidos para este início de reformulação. Um quarto jogador, no entanto, é que mais gera curiosidade no torcedor.

A diretoria fez todos esses primeiros movimentos, mas enfrenta, por isso, algumas dificuldades financeiras para fazer maiores investimentos. Diante deste quadro, Marcelo Marques e Celso Rigo definiram que irão auxiliar a atual gestão com um nome incontestável. O jogador será um meio campista e a intenção é agregar muita qualidade ao time.

Essa ação demonstra a união do clube diante de todos os problemas que estamos vivendo. Um clube que acabou gastando demais em um degrau de investimentos que caminha muito próximo das apostas. Este risco foi péssimo para o Grêmio, já que a maioria das contrações acabaram atuando abaixo da necessidade.

Agora, com mais investimento, tem-se a expectativa de uma nome incontestável e de grande qualidade, podendo, enfim, mudar a história do time neste temporada. Que Celso Rigo e Marcelo Marques tenham sorte e competência para entregar mais uma grande alegria para o torcedor do Grêmio.