O ídolo que o Grêmio deveria contratar sem pensar duas vezes

A abertura da janela de transferências permite ao torcedor exercer a função imaginária de dirigente. A cada nome levantado, logo já saímos dizendo se seria um bom reforço ou não. Alguns mexem com a memória afetiva do torcedor do Grêmio . Nas últimas horas, o nome de Marcelo Grohe voltou a figurar entre os desejos de parte da torcida.

Falta confiança

De 2018 para cá, 10 goleiros tentaram assumir o posto do ídolo tricolor. Pegando os atuais jogadores da posição, Tiago Volpi e Gabriel Grando são questionados com frequência e ainda não transmitiram a confiança que a posição exige.

Liderança do Grêmio

Lançado por Mano Menezes há 20 anos, Marcelo é um atleta extremamente profissional. Uma liderança que conhece todas as particularidades do clube que o criou.

Quem o acompanha de perto tem a certeza de que o arqueiro de 38 anos poderia jogar em alto nível por, pelo menos, mais cinco anos, fazendo algo parecido com a trajetória de Fábio no Fluminense que, com 44 anos, ajudou a colocar o tricolor carioca entre os melhores do mundo.