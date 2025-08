O apequenamento do Grêmio e um jogo de duas vitórias

Técnico Mano Menezes precisa fazer com que o time do Grêmio não perca o jogo antes mesmo de a bola rolar. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Perder é do jogo, sobretudo contra boas equipes como é a do Palmeiras. Perder antes de jogar, no entanto, não combina com a história do Grêmio.

E foi isso que se construiu no clube nos últimos anos. A força financeira de alguns clubes fez o ambiente tricolor acreditar na sua inferioridade, e isso diminuiu a distância para o fracasso.

Neste sábado (26) à noite, o Grêmio enfrenta o Palmeiras fora de casa e tem uma obrigação definitiva: voltar a saber quem é. Lutar pela vitória e não respeitar qualquer tipo de hierarquia é uma obrigação de todos que estão no clube.

O Palmeiras, organizado e competente, tem diversos jogadores que a torcida do Grêmio nem sequer gostaria que estivessem aqui. Já o Grêmio conta com dois jovens talentos que podem fazer toda a diferença.

Temos de virar o jogo

Independentemente do resultado, o que devemos ter sempre em mente é essa relação da missão histórica do Grêmio. Jogar sem medo, com estratégia, e jamais admitir que a derrota em qualquer lugar é algo normal, como muitos defenderam e defendem atualmente.

Ainda estou constrangido com a atuação menor do Grêmio no último jogo contra o Palmeiras, quando Marquesin fez dezenas de defesas em um dos jogos mais tristes, pelo apequenamento, da trajetória do Grêmio.

O jogo desta noite, portanto, pode ter duas vitórias. A primeira, anímica, com a volta de um time com a cara histórica do Grêmio. E a segunda, dentro do campo, com uma boa exibição e a conquista dos três pontos pelo Tricolor.