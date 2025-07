O abandono que pode comprometer o futuro do Grêmio 

O gremista que acompanhou a partida desta quarta-feira (16), que terminou 4x2 para o Cuiabá , ficou apavorado. A equipe conseguiu a proeza de levar três gols no primeiro tempo e tornar o placar quase irreversível antes do intervalo. Um desempenho inadmissível para um time que jogava em casa contra um adversário direto.

Como resposta ao péssimo momento, o Grêmio demitiu o técnico Fabiano Daitx nesta quinta-feira (17). Para o seu lugar foi escolhido Kauê Belmonte, então auxiliar. Ele assume o comando da equipe com a missão de tentar reverter o resultado do primeiro jogo da final do Gauchão da categoria e livrar o clube do descenso no Brasileirão.