Impacto da compra da Arena do Grêmio é sentido no Beira-Rio

Fazia muito tempo que uma notícia do Grêmio não impactava tanto o outro lado da cidade. Nem mesmo a contratação de Suárez, o tri da América ou o inesquecível 5x0 no Gre-Nal mexeram tanto com a nosso rival quanto o anuncio da aquisição do estádio tricolor.

Por motivos óbvios, isso não será dito aos quatro ventos e muito menos admitido publicamente. O assunto ganhou requintes de crueldade nas últimas horas. A informação de que o clube não vai precisar gastar um centavo fez muitos acusarem o golpe.

O brilhante Fabrício Carpinejar explanou o sentimento colorado em sua coluna em Zero Hora. Torcedores do Inter passaram a questionar a falta de iniciativas parecidas no lado vermelho.

Outros, ainda incrédulos, vasculham em tudo que é canto tentando encontrar alguma falha que possa diminuir o feito conduzido por Marcelo Marques.

Há até alguns que prometem — de maneira bem humorada — perguntar a "marca" do pãozinho como tentativa de punir quem bancou o negócio. A nossa rivalidade é maravilhosa por isso.

Por tudo que se desenha, é inevitável projetar uma mudança de cenário no futebol gaúcho nos próximos anos. A novidade revelada na última semana é só o pontapé inicial de novos investimentos que o Grêmio vai fazer em diversas áreas.

O futuro traz uma nova esperança aos gremistas e apreensão aos colorados. Um lado sempre está de olho no outro, e isso faz parte da peculiaridade da rivalidade. Não é por acaso que a compra da Arena foi sentida no Beira-Rio.