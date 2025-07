Gremistas e Renatistas reabrem conflito sem entender o centro da questão 

Renato levou o Fluminense às quartas no Mundial de Clubes. Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação

O técnico Renato Portaluppi voltou a ser o centro das discussões entre os torcedores do Grêmio nas redes sociais. Defensores e críticos do treinador trocaram farpas após o sucesso do ídolo tricolor no comando do Fluminense. O centro da questão, no entanto, não foi considerado no conflito.

Renatistas e críticos do treinador não compreendem que todos concordam e acabam discutindo por motivos completamente diferentes. Não se pode defender apenas uma das vertentes, e é preciso sempre entender todos os contextos para discutir Renato.

Ninguém discorda que Renato tem ascendência sobre os jogadores e grande capacidade estratégica contra os adversários. Além disso, a disposição dos atletas no campo e a força de mobilização sempre é destaque nos trabalhos do treinador. Essas são premissas que até o mais críticos de Renato concordam.

A sequência do trabalho, no entanto, merece uma avaliação diferente. Com o tempo e com poder, Renato acaba passando do ponto. Na forte defesa dos seus comandados, o treinador passa dos limites com relação ao clube, e esse é um ponto muito negativo nesta relação.

Por tudo, esta mais do que na hora dos torcedores do Grêmio esquecerem esse conflito e valorizarem por completo as virtudes de Renato. As críticas, que fazem parte do contexto, precisam aparecer apenas quando o treinador está no comando do próprio Tricolor. A hora, agora, é de vibrar com o sucesso de Renato, que, gostando ou não, é o maior ídolo da nossa história.