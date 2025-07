As boas notícias do Grêmio antes da retomada

Cuéllar reacendeu a esperança do torcedor. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Yuri Falcão colabora com o colunista César Cidade Dias, titular deste espaço, que está em férias.

O primeiro teste gremista antes do recomeço das competições trouxe novas expectativas para o torcedor. O Tricolor enfrentou o Aimoré, de São Leopoldo, que é líder da Divisão de Acesso, e venceu com o placar elástico de 5 a 1.

Sem contar com vários titulares, o técnico Mano Menezes aproveitou a atividade no CT Luiz Carvalho para testar novas possibilidades.

O meio-campo começou com uma novidade: Cuéllar entre os titulares. Mesmo sem as melhores condições de jogo, a presença do colombiano desde os primeiros minutos da atividade reacende a esperança de uma resposta positiva de uma das principais contratações do ano. Mano se mostra disposto a fazer isso acontecer.

Alex Santana

Alex Santana mostrou desenvoltura contra o Aimoré. André Ávila / Agencia RBS

O recém-contratado Alex Santana mostrou boa desenvoltura em suas funções e colaborou na construção das jogadas pelo lado esquerdo. É um jogador com perfil diferente e pode contribuir.

Disputa entre meias

Ainda no meio-campo, Cristaldo iniciou entre os titulares e ajudou com um gol e uma assistência. O camisa 10 gremista parece estar retomando a confiança para jogar e conquistando de vez o seu espaço com o treinador. Cristaldo inspirado pode fazer o time crescer.

Recuperado da lesão que o tirou dos últimos jogos, Monsalve participou da segunda parte do trabalho, assim como o promissor Riquelme. Ter esses jogadores à disposição para a maratona dos jogos de julho é fundamental, principalmente pela capacidade de ajudar a criar alternativas nos jogos longe da Arena.

Centroavantes

No ataque, a situação é mais complexa. Sem contar com Braithwaite, Mano manteve a ideia dos últimos jogos e escolheu André Henrique antes de Arezo. O jovem atacante iniciou entre os titulares e contribuiu com o gol da virada, enquanto o uruguaio balançou as redes duas vezes.

A chance para Arezo, que tem proposta para sair, pode, inclusive, ajudar a definir o seu futuro. Essa questão precisa ser resolvida com urgência, o Grêmio não pode mais viver de indefinições.

Boas e necessárias notícias

Deixando o resultado e a análise tática um pouco de lado, o jogo-treino contra o Aimoré cumpriu o papel de dar ritmo de jogo aos atletas e novas opções ao treinador.

O primeiro semestre foi de dificuldades para o Grêmio e toda sua torcida. Troca de treinador, contratações que ainda não deram resposta e muito mais dúvidas do que certezas. Mesmo com problemas a serem resolvidos, começar o segundo tempo da temporada com boas notícias é fundamental para todos que vivem o ambiente tricolor.