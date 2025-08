A vitória dos dois mundos do Grêmio

O jogo, pelos primeiros movimentos, parecia decidido, mas os problemas individuais apareceram mais uma vez. Duda Fortes / Agencia RBS

Finalmente veio a vitória, e com méritos Mas, infelizmente, também com velhas dificuldades. Os 2 a 1 do Grêmio sobre o Fortaleza confirmou o melhor momento da equipe de Mano Menezes, e trouxe mais otimismo para o torcedor que voltou a ajudar muito o time na Arena. Riquelme e Alysson, com 18 e 19 anos, foram os nomes do jogo e da esperança tricolor.

O time do Grêmio precisava muito de uma atuação que confirmasse a evolução apresentada na partida contra o Palmeiras. E assim foi. Com mais movimentação e com uma participação ativa de Riquelme, Braithwaite e Alysson, a equipe gremista chegou rápido aos dois gols. Dois pênaltis convertidos pelo centroavante, mas surgidos através de jogadas rápidas e de qualidade. O jogo, pelos primeiros movimentos, parecia decidido, mas os problemas individuais apareceram mais uma vez.

Com Gustavo Martins e Vagner Leonardo improvisados na zaga tricolor, o Fortaleza sentiu a fragilidade do setor e conseguiu descontar em uma jogada pelo lado direito defensivo do Grêmio. Com o gol, o time visitante retomou a confiança, mas não conseguiu criar muitas chances e o time de Mano se segurou e garantiu a vitória.

Duas questões importantes foram definidas na noite de vitória gremista na Arena. Primeiro, os três pontos que tira o Grêmio da zona de risco no Brasileirão. Segundo, o talento de Riquelme e Alysson, que dão ao torcedor a sensação de que a evolução do time tem solidez. O time de Mano Menezes vai crescer ao natural no Campeonato Brasileiro, e pode almejar algo importante nesta competição.