A única escalação que pode salvar o Grêmio

Riquelme merece mais chances no profissional. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a dificuldade para buscar novos nomes no mercado, será preciso ter muita criatividade para tentar evoluir o time do Grêmio. O técnico Mano Menezes já testou algumas peças, mas parece confuso com as suas escolhas. A equipe, como consequência, não tem conseguido evoluir e isso preocupa muito a torcida tricolor.

A solução, no entanto, pode ser caseira, e uma escalação tem tudo para dar bons resultados. A dificuldade no meio campo tem inviabilizado a produção dos meias, e todos tem sucumbido diante dos problemas do time. Diante disso, é preciso ter criatividade e um nome pode ser a grande solução.

Riquelme tem uma qualidade diferenciada, e ele pode salvar o time e também o trabalho de Mano Menezes. Com o jovem da base, o Grêmio ganharia uma nova cara e poderíamos começar a pensar em recuperação.

Grando; Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Riquelme, Cristian Olivera e Braithwaite é a única escalação possível no atual grupo do Tricolor. A chance de mudar a lógica de fracassos está definida por um time diferente, e a base da equipe deve ter jogadores jovens e com talento.

O Grêmio precisa mudar, mas está nas mãos de Mano Menezes. Um time com as mesmas peças utilizadas até aqui terá os mesmos resultados, e não existe mais tempo para fracassos. Riquelme precisa da sua chance e a escalação com ele é a única chance de mudar a triste rotina enfrentada pelo Grêmio nos últimos jogos.