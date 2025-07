A única contratação que pode salvar o Grêmio

Falta, ao time de Mano Menezes, um novo volante. Renan Mattos / Agencia RBS

Vários nomes estão sendo especulados no Grêmio. Laterais, zagueiros e atacantes tomam conta do noticiário como sendo a solução para o time. E este é um erro que precisa ser corrigido com urgência. Falta, ao time de Mano Menezes, um novo volante.

O nível de dificuldade de time do Grêmio indica problemas em muitos setores. Os laterais sucumbem, os atacantes têm poucas ações e os zagueiros sofrem com os atacantes adversários. Um setor, no entanto, não recebe a análise de quem pensa o futuro do time. A abertura de meio campo tem sido o grande problema do time e o diagnóstico do clube não parece entender o que está acontecendo.

Dodi e Villasanti estão mostrando muitos problemas para criar as jogadas, e no futebol atual a figura do volante se confunde com os armadores. Diante disso, está na hora dos dirigentes buscarem novas soluções no mercado. O Grêmio precisa de jogadores mais efetivos nesta função, sob pena de não evoluir e ser mais competitivo.

Se o Tricolor insistir em buscar novos reforços para outras funções, o time sempre estará pela metade. A insistência de pensar em soluções individuais não terá irá resolver a coletividade do time. Sem um grande volante para abrir o meio campo, nada será resolvido. Está na hora de entender o verdadeiro problema do time do Grêmio.