A nova mudança que o Grêmio se obrigou a fazer

Alex Santana fez seu primeiro jogo contra o São José, pela Recopa Gaúcha. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O jornalista Yuri Falcão colabora com o colunista César Cidade Dias, titular deste espaço, que está em férias.

As características de jogadores buscados pelo Grêmio mudaram radicalmente. Se na metade do ano passado o foco principal era agregar talentos sul-americanos com potencial de crescimento, o objetivo da vez é buscar atletas prontos, que possam chegar e sair jogando.

Ano passado, com Renato Portaluppi no comando, a direção foi ao mercado e investiu cerca de R$ 50 milhões para trazer Arezo, Aravena, Monsalve e Jemerson. O garimpo pela América do Sul gerou grande expectativa nos gremistas, mas as dificuldades da temporada impediram que eles pudessem mostrar resultados imediatos.

Diferença no mercado

Um ano depois, nenhum dos contratados se firmou. Pelo contrário. Atualmente, nenhum deles é titular do Grêmio. Ainda é preciso citar a chegada de Braithwaite, contratado com um salário elevado para ser o dono do ataque.

O novo período de transferências apresenta um Grêmio diferente no mercado. Sem tempo a perder e com pouco dinheiro para gastar, não há espaço para novas apostas.

Segundo apuração do repórter Saimon Bianchini, o clube busca jogadores em final de contrato ou livres no mercado. Uma mudança significativa com o mesmo período do ano passado.

No pós-jogo contra o São José pela Recopa Gaúcha, e citando Alex Santana como exemplo, Mano afirmou preferir que os novos jogadores cheguem prontos para jogar.

50 contratações

Em menos de três anos, quase 50 jogadores foram contratados na gestão Guerra. É possível contar nos dedos das mãos as contrações que deram certo.

A mudança de um ano para o outro expõe a falta de convicção dos dirigentes gremistas. O Grêmio não pode se dar ao luxo de errar novamente. A janela que se iniciou na quinta-feira (10) precisa ser produtiva.